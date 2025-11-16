Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков ответил, пытается ли он отобрать у Дзюбы звание лучшего бомбардира сборной России

Кержаков ответил, пытается ли он отобрать у Дзюбы звание лучшего бомбардира сборной России

Сегодня, 14:32

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков заверил, что не предпринимает попыток вернуться на первое место в списке бомбардиров команды.

  • В статистику Александра Кержакова могут добавить еще один гол в составе сборной России.
  • В таком случае у Кержакова и Дзюбы будет по 31 забитому мячу за национальную команду.
  • На Кержакова, возможно, перепишут гол Андрея Аршавина в ворота Германии в 2005 году.

«Я ничего не делаю и не буду делать для возвращения рекорда по голам за сборную России», – сказал Кержаков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
