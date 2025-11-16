Кержаков ответил, пытается ли он отобрать у Дзюбы звание лучшего бомбардира сборной России

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков заверил, что не предпринимает попыток вернуться на первое место в списке бомбардиров команды.

В статистику Александра Кержакова могут добавить еще один гол в составе сборной России.

В таком случае у Кержакова и Дзюбы будет по 31 забитому мячу за национальную команду.

На Кержакова, возможно, перепишут гол Андрея Аршавина в ворота Германии в 2005 году.

«Я ничего не делаю и не буду делать для возвращения рекорда по голам за сборную России», – сказал Кержаков.