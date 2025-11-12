Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России

Александр Кержаков может снова сравняться с Артемом Дзюбой по числу забитых мячей в составе сборной России.

На Кержакова, возможно, перепишут гол Андрея Аршавина в ворота Германии в 2005 году.

Тогда судьи ошибочно записали гол Кержакова на Аршавина, подумав, что мяч полностью пересек линию ворот до касания Александра.

Для пересмотра решения нужно отправить запрос в ФИФА. Кержаков собирается это сделать.

«Справедливость восторжествовала. Круто, что подняли архивы, ведь я помню, что забил тогда честный гол. Не просто так катился, боялся что кто-то может помешать.

У меня так же забрали один гол в «Зените», кстати: сначала записали на меня, а потом выяснилось, что последнее касание было у другого игрока.

Классно, если бы мне вернули этот гол за сборную России и мы с Дзюбой бы опять поравнялись. Не знаю будет ли у Артема еще один шанс вырваться вперед, но сама ситуация прикольная», – заявил Кержаков, который с марта уступает Дзюбе один гол в составе национальной команды (30 против 31).