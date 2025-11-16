Губерниев – о Карпине: «Эта динамо-машина перемолола и клуб, и сборную, нужно всем призадуматься»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от товарищеского матча России с Чили (0:2).

Россия проиграла впервые с 2021 года.

Беспроигрышная серия составила 23 матча.

Теперь сборная России соберется весной.

«Не нужно делать хорошую мину при плохой игре. Как мы играли и что создавали? Кажется, у сборной синдром «Динамо» в последних матчах. Обидно, потому что ожидали другого, ребята вроде стараются. Валерий Георгиевич последнее время увлeкся рассуждениями про табакокурение и всe остальное, и это сыграло злую шутку.

Про совмещение вопрос действительно на повестке дня. По поводу квалификации Карпина у всех действительно есть вопросы. Но это к работодателям. Эта динамо-машина перемолола и клуб, и сборную. Нужно всем призадуматься», – сказал Губерниев.