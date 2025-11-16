Андронов: «Поймите уже, нет никакого «тренера Карпина»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов оценил уровень главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Россияне уступили дома Чили со счетом 0:2.

Это их 1-е поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Да поймите же уже, нет никакого «тренера Карпина». Вообще нет!

Есть бывший футболист Карпин, который никак не может «снять потные трусы» и забыть, что он был игроком. Он – не тренер. Ни в чeм!

И оправдания все как на подбор, то у Сафонова «нога поехала», то «дали создать два момента»…

А почему команда не забивает, господин «тренер»?

А потому. Что некем и нечем. И с Хорватией (0:1) было так же в последнем официальном.

А вообще всe ясно и понятно с тех пор, как с Хорватией дома он просто испугался и вышел без нападающих. С Хорватией! У которой не было Модрича!

Вернут в официальные игры – его Косово (этого уровня команды) будет гонять как сидорова козла, но я думаю, что к этому моменту в сборной если он и будет – то родной, Эстонии», – написал Андронов.