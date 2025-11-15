Корнеев – о поражении России от Чили: «По сути, это 0:4»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился эмоциями от товарищеского матча с Чили (0:2).

«Это – по сути 0:4. Я не знаю, чем эта игра была лучше. Самый главный урок для ребят был – себя нужно готовить к следующим матчам и думать намного быстрее, чтобы вскрывать такую оборону.

У нас игроки умеют это делать, но они вышли, не думая об этом. Они думали, что это будет прогулка. Я до матча предполагал, что они должны забить кучу голов, но как только попали под хороший прессинг – всe, у нас футбол закончился», – считает Корнеев.