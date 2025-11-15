Семин объяснил, чем ему понравился проигранный матч России с Чили

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился впечатлениями от товарищеского матча с Чили (0:2).

«Матч России и Чили очень понравился своей реальностью. Мы увидели слабые и сильные стороны сборной России, поняли, что делать и куда двигаться дальше. Хороший и очень полезный матч для сборной. Чили был одним из сильнейших соперников за этот отрезок.

Они играли серьeзно, и этот темп наша команда не выдержала. Вопрос техники – уровень немного разный», – сказал Сeмин.