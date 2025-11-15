Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о психологической составляющей своей работы.

– Как разруливаете споры между футболистами в своих командах?

– Споры между игроками случаются. У нас, футболистов, повышенное эго. Каждый думает, что он лучший, что надо показывать себя. Но даже великий Лионель Месси не стал бы самым лучшим, если бы вокруг него не было других хороших футболистов.

Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам, в этом и заключается, помимо всего, его работа. При таких исходных споры неизбежны, их приходится разруливать. Но они тоже могут идти на благо команды.