Тренер по ММА сделал прогноз, кто победит в бою Дзюбы и Смолова

Тарас Кияшко, тренер по ММА и друг форварда «Акрона» Артема Дзюбы, поделился ожиданиями от потенциального боя игрока с Федором Смоловым.

«Без шансов для Федора. Без шансов! Я знаю Артема и видел Смолова. Не знаю, что умеет Федор, но наблюдал, что может Дзюба в зале. Если когда-то этот бой состоится, то Дзюба 100 процентов победит.

Может ли кто-то из российского футбола составить конкуренцию Дзюбе в единоборствах? Из российских таковых не вижу. Из западных – очень хорош Златан Ибрагимович. Видел его за делом, Артем тоже про него рассказывал.

Хотел бы Дзюба спарринг с ним? Сейчас Дзюба сконцентрирован лишь на футболе. Когда он закончит карьеру, то там уже никто не знает, как сложится. Все может быть», – сказал Кияшко.