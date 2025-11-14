Хиддинк объяснил уникальность Акинфеева

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился впечатлениями от экс-голкипера команды Игоря Акинфеева.

«Игорь Акинфеев запомнился мне добрым парнем с менталитетом победителя. Он всегда нравился мне как игрок и продолжает нравиться сейчас. Я могу пожелать ему и его близким только всего самого наилучшего.

Акинфеев хочет играть до 45 лет? Игорь может спокойно это сделать. Он очень силeн физически, а ещe обладает особым навыком – он может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот. В этом Акинфеев был лучшим среди всех вратарей, с которыми я работал. Помимо этого, он потрясающе умел начинать атаки тонкими передачами. Можно сказать, что в этом он смог опередить время», – сказал Хиддинк.