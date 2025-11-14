Введите ваш ник на сайте
  • Милонов: «Если бы Месси играл в «Зените», он бы может мне нравился, а он за бомжей мяч пинает»

Милонов: «Если бы Месси играл в «Зените», он бы может мне нравился, а он за бомжей мяч пинает»

Сегодня, 15:10
5

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал планы «Барселоны» поставить статую Лионеля Месси у стадиона «Камп Ноу».

«При жизни никто из зенитовцев не достоин памятника у стадиона. Это какая-то дикая барселонская традиция. Еще не похоронили, а уже памятник хотят поставить. Просто хотят сглазить Месси.

У нас все-таки установка монумента ассоциируется с данью памяти какому-то спортсмену. Памятник – это память о человеке. У нормальных людей ставят их из уважения к ушедшему человеку.

При жизни ставить – плохая примета. Дикари! Пусть подождут. Помрет и поставят.

Мне вообще по барабану на Месси. Если бы он играл в «Зените», может быть, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает. Честно говоря, не очень интересно», – заявил Милонов.

  • 38-летний Месси играет за «Интер Майами» и сборную Аргентины.
  • С начала взрослой карьеры и до 2021 года он выступал за «Барселону», затем провел два сезона в «ПСЖ», а в 2023-м перебрался в клуб МЛС.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига США. МЛС Интер Майами Зенит Месси Лионель
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1763125679
)) Шушарский трэш.
Ответить
DMитрий
1763126745
Даже слов не подобрать, чтобы прокомментировать эту очередную дичь от рыжего подлизалы. Кто вообще додумался у данного типажка что-то спрашивать по футбольной теме.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1763130084
Этого то глиномеса кто спрашивал)))
Ответить
zigbert
1763139058
С луны наверное свалился.
Ответить
lejnin
1763139464
Нет, товарищ Милонов, за б.о.м.жей мяч пинает Глушенков, Вендел, или Соболев, прости господи...
Ответить
