Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об увольнении коллеги Деяна Станковича.

«Увольнение любого тренера всегда имеет причины. «Спартак» – это клуб с большими амбициями, нынешнее положение не может их устраивать. Они хотели бы добиться лучших результатов и быть на первом месте.

Однако тяжело судить о таких вещах, когда не находишься внутри команды», – сказал Абаскаль.