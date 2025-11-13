Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об увольнении коллеги Деяна Станковича.
«Увольнение любого тренера всегда имеет причины. «Спартак» – это клуб с большими амбициями, нынешнее положение не может их устраивать. Они хотели бы добиться лучших результатов и быть на первом месте.
Однако тяжело судить о таких вещах, когда не находишься внутри команды», – сказал Абаскаль.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: «Матч ТВ»