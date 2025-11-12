Карпин прокомментировал ничью сборной России с Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Перу.

Итоговый счет – 1:1.

Россияне не удержали победу, пропустив на 82-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Если бы забили второй мяч, уже во втором тайме начали появляться моменты, то был бы и третий гол, и, возможно, четвертый.

Ничья нам не подходит. Нас это не удовлетворило, исходя из игры. У наших ворот моментов не создают, а мы можем забивать…

Понятно, что есть от этого недовольство. К полю было сложно адаптироваться», – сказал Карпин.