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Пловчиха Ефимова назвала желаемого тренера для «Спартака»

12 ноября 2025, 19:19
13

Призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова, болеющая за «Спартак», ответила, кого хочет видеть на тренерском посту команды вместо уволенного Деяна Станковича.

– «Спартак» расторг контракт со Станковичем. Какая ваша реакция как болельщицы «красно‑белых»?

– В последнее время «Спартак» играл очень плохо. Специалист‑то он неплохой. Просто, знаете, иногда надо найти своего тренера.

Ребята ведь в составе тоже неплохие, умеют играть в футбол. Да и Станкович умеет работать. Видимо, у них нет «мэтча», какой‑то «химии», где‑то он что‑то не так ставит. Поэтому нет результата.

– Если бы вас тренировал толстый бородатый мужик, который умеет орать – вы бы с ним сработались?

– Я – нет. Со мной надо работать очень мягко. Объяснять, рассказывать. Потому что я тоже очень вспыльчивая, на эмоциях.

Зато со мной всегда можно договориться. Просто надо найти подход. Вот и «Спартаку» надо найти что‑то среднее между Станковичем и Абаскалем.

– Кто же тогда может стать новым главным тренером «Спартака»?

– Прикольная идея, чтобы главным сделать спартаковского русского ветерана. Годится Александр Мостовой. Я хотела бы на это посмотреть! Вообще всегда надо рисковать и пробовать что‑то новое.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (13)
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Тинез Розоп
1762964473
Царя на трон!!! ( развалим уж , так развалим)
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Чилим.
1762964616
Уже пловчихи советуют... Пора выходить на новый уровень: спросить совета в Камеди клаб и Битве экстрасенсов...
Ответить
...уефан
1762965106
...а через пол-часа играет сборная страны, а из новостей о сборной, только состав. Вторые сутки - Станкович, Спартак, Станкович, Спартак, Карпин...
Ответить
k611
1762965169
В РПЛ он может быть только помощником главного тренера. Возглавить клуб он никак не может.
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alefreddy
1762966159
только не царя-балабола
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zigbert
1762971365
Бесперспективная идея.Вряд ли Мостовой займётся тренерской работой.
Ответить
oyabun
1762972631
Назначение тренера по принципу наибольшей медийности? Как это по-детски наивно.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1763129901
Пловчиха решила Спартак отправить на дно)))
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