Пловчиха Ефимова назвала желаемого тренера для «Спартака»

Призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова, болеющая за «Спартак», ответила, кого хочет видеть на тренерском посту команды вместо уволенного Деяна Станковича.

– «Спартак» расторг контракт со Станковичем. Какая ваша реакция как болельщицы «красно‑белых»?

– В последнее время «Спартак» играл очень плохо. Специалист‑то он неплохой. Просто, знаете, иногда надо найти своего тренера.

Ребята ведь в составе тоже неплохие, умеют играть в футбол. Да и Станкович умеет работать. Видимо, у них нет «мэтча», какой‑то «химии», где‑то он что‑то не так ставит. Поэтому нет результата.

– Если бы вас тренировал толстый бородатый мужик, который умеет орать – вы бы с ним сработались?

– Я – нет. Со мной надо работать очень мягко. Объяснять, рассказывать. Потому что я тоже очень вспыльчивая, на эмоциях.

Зато со мной всегда можно договориться. Просто надо найти подход. Вот и «Спартаку» надо найти что‑то среднее между Станковичем и Абаскалем.

– Кто же тогда может стать новым главным тренером «Спартака»?

– Прикольная идея, чтобы главным сделать спартаковского русского ветерана. Годится Александр Мостовой. Я хотела бы на это посмотреть! Вообще всегда надо рисковать и пробовать что‑то новое.