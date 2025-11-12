Введите ваш ник на сайте
Титов: «Наконец-то в «Спартаке» российский тренер!»

Сегодня, 16:29
10

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов доволен назначением Вадима Романова вместо уволенного Деяна Станковича.

– Наконец-то российский тренер! Эта ситуация, что надо менять тренера, шла давно, но для меня это было непонятно. Конечно, можно было подождать и до большой паузы. Но раз решили – значит, есть такая ситуация, которая говорит о том, что это надо сделать.

Я с уважением отношусь к Деяну, мы играли друг против друга, я знаю его как прекрасного футболиста. А то, что было внутри, останется между тренерским штабом и футболистами.

– Романов сможет справиться с давлением в «Спартаке»?

– Наверное, с ним был разговор, он согласился. Это очень достойный шаг, «Спартак» – это огромная ответственность.

Я помню, как была такая же ситуация с Дмитрием Гунько, его поставили исполняющим обязанности. Знаю, как это непросто. Могу лишь пожелать удачи Романову, матчи предстоят очень ответственные.

– Смена тренера может эмоционально подстегнуть команду?

– В ближайшем матче – да. Смена тренера – это новые эмоции, но вдолгую... Он работал помощником тренера, но как команда будет тебя воспринимать? Это большой вопрос.

Я надеюсь, что команда правильно воспримет Романова, а ближайшие матчи с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом» пройдут позитивно.

– Спартаковские ветераны готовы помочь Романову? Если не в штабе, то советом или поддержкой в медиа?

– Конечно, мы поможем, если от нас что-то потребуется. «Спартак» для нас – не пустой звук, мы спартаковцы от мизинца до головы! Если нужны советы, конечно, мы всегда за.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Станкович Деян Романов Вадим
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1762955533
На долго ли ?
Ответить
Чилим.
1762956726
До первого поражения...
Ответить
...уефан
1762957114
...кого-то надо было срочно бросить под танк...
Ответить
Цугундeр
1762959264
Не поминай Гунько всуе..
Ответить
Феликс Михайлов
1762960950
Новый девиз "Спартака" - российский тренер, российские игроки, российские врачи и массажисты - вот он проверенный годами путь к чемпионству.
Ответить
Mirak92
1762962250
Переобуется, если все пойдет не так, сущность наших экспертов
Ответить
Интерес
1762962448
С ЦСКА, "Динамо" и "Локомотивом" РоманОВ точно наберёт меньше очков, чем в любом из победоносных сезонов РоманЦЕВ. Так что не живите иллюзиями.
Ответить
