Ротенберг прокомментировал повышение в «Локомотиве»

Борис Ротенберг высказался о назначении на пост генерального директора «Локомотива».
«Локомотив» много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе «Локомотива», и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников.
Работать в «Локомотиве» – это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится», – заявил Ротенберг.
- Ранее Борис занимал в «Локо» должность директора департамента развития молодeжного футбола.
- На посту гендиректора он сменил Владимира Леонченко.
- «Локомотив» завершил 1-й круг РПЛ на 4-м месте с 3-очковым отставанием от лидеров.
Источник: «Спорт-Экспресс»