Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Перу Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротенберг прокомментировал повышение в «Локомотиве»

Сегодня, 14:10
3

Борис Ротенберг высказался о назначении на пост генерального директора «Локомотива».

«Локомотив» много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе «Локомотива», и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников.

Работать в «Локомотиве» – это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится», – заявил Ротенберг.

  • Ранее Борис занимал в «Локо» должность директора департамента развития молодeжного футбола.
  • На посту гендиректора он сменил Владимира Леонченко.
  • «Локомотив» завершил 1-й круг РПЛ на 4-м месте с 3-очковым отставанием от лидеров.

Еще по теме:
Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг 3
Экс-защитник «Локомотива» назвал неизбежным назначение Ротенберга
Названо условие для назначения Черчесова в «Локомотив» 15
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1762951003
...кто-то верит его намерениям и словам? Я - нет!...
Ответить
Cleaner
1762951106
Кто платит, тот и заказывает музыку. Миллиардерская многоходовочка...)))
Ответить
ZAITZEFF2011
1762964283
Папенькин сынок, псевдофутболист.
Ответить
Главные новости
«Нулевая команда, нулевой тренер»: Бубнов – о московском клубе РПЛ
20:03
Смолов предсказал чемпиона РПЛ-2025/26
19:50
1
Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» может сменить Станковича в «Спартаке»
19:40
Карпин оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»
19:30
Пловчиха Ефимова назвала желаемого тренера для «Спартака»
19:19
5
Стало известно, как в Сербии отнеслись к увольнению Станковича из «Спартака»
18:51
1
Илья Мэддисон ужаснулся из-за возможного приглашения Черчесова в «Динамо»
18:43
5
Еще один тренер отклонил предложение «Спартака»
18:35
8
Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают»
18:18
1
Стали известны первые решения Ротенберга на посту гендиректора «Локомотива»
17:55
3
Все новости
Все новости
Генич констатировал невезение «Динамо»: «Засасывает все»
20:00
Акинфеев описал свою автобиографию
19:10
2
Карпин назвал идеальных соперников для сборной России
19:00
1
Стало известно, как в Сербии отнеслись к увольнению Станковича из «Спартака»
18:51
1
Илья Мэддисон ужаснулся из-за возможного приглашения Черчесова в «Динамо»
18:43
5
Еще один тренер отклонил предложение «Спартака»
18:35
8
Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают»
18:18
1
Стали известны первые решения Ротенберга на посту гендиректора «Локомотива»
17:55
3
Смородская прошлась по Станковичу: «Ничего не умеет делать»
17:45
4
В сборной России ответили на претензии Акинфеева
17:31
1
В «Динамо» отреагировали на новость об увольнении Карпина
17:17
6
Реакция Черданцева на увольнение Станковича из «Спартака»
17:05
16
Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
16:46
2
Титов: «Наконец-то в «Спартаке» российский тренер!»
16:29
10
Семшов дал совет «Динамо», как выйти из кризиса: «К Карпину вопросов нет»
16:16
3
Тренер клуба-участника ЛЧ отказал «Спартаку»
15:59
6
Реакция Семина на назначение нового гендиректора «Локомотива»
15:47
1
Радимов сказал, что спровоцировало уход Станковича из «Спартака»: «Это перешло все границы»
15:30
9
Орлов отреагировал на увольнение Станковича из «Спартака»
14:53
7
Молодежная сборная России стартовала с победы на международном турнире
14:25
2
Ротенберг прокомментировал повышение в «Локомотиве»
14:10
3
Шишкин предложил «Спартаку» трех тренеров на замену Станковичу
13:57
16
Черчесов рассказал о своих планах на фоне интереса «Спартака» и «Динамо»
13:45
5
Ротенберг возглавил «Локомотив»
13:25
14
Реакция Станковича на увольнение из «Спартака»
13:10
11
Галактионов может сменить «Локо» на другой московский клуб
12:58
8
Абаскаль прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»
12:50
6
В «Локомотиве» готовится громкая отставка
12:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 