Ротенберг прокомментировал повышение в «Локомотиве»

Борис Ротенберг высказался о назначении на пост генерального директора «Локомотива».

«Локомотив» много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе «Локомотива», и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников.

Работать в «Локомотиве» – это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится», – заявил Ротенберг.