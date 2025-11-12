Введите ваш ник на сайте
Ротенберг возглавил «Локомотив»

Сегодня, 13:25
14

«Локомотив» официально объявил о смене генерального директора. Вместо Владимира Леонченко назначен Борис Ротенберг.

«Сегодня совет директоров «Локомотива» официально объявляет о завершении работы Владимира Валерьевича Леонченко на посту генерального директора клуба.

Совет директоров «Локомотива» выражает признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело. Совет директоров клуба сообщает о принятом решении назначить Бориса Борисовича Ротенберга генеральным директором.

С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций «Локомотива».

Вместе сделаем «Локомотив» еще сильнее!» – заявили в «Локо».

  • Ротенберг занимал в «Локомотиве» должность директора департамента развития молодeжного футбола.
  • Он выступал за команду в 2016–2022 годах, провел 17 матчей.
  • Леонченко занимал пост с 2020 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1762944088
Вот и начинается закат Локо...
Ответить
Skull_Boy
1762944574
Все Локо конец
Ответить
Цугундeр
1762944800
)) "Михаил Светлов.. Ту-ту. Цигель, цигель, ай-лю-лю"(с) Ну усё. ТоСКА(спб)
Ответить
OldenVad
1762945378
Ротенберг и сюда пролез. Сочувствую Локо (
Ответить
Mirak92
1762945973
Легенда!!!!
Ответить
bset
1762946128
Что вы разнылись? Посадили человека с большими связями и через которого надеются больше денег привлекать. Настоящую работу люди на других должностях будут делать и там уже нужны будут профессионалы, а не просто люди с денежной фамилией)
Ответить
Интерес
1762948432
Земля, ты слышишь этот зуд?-три Ротенберга по тебе ползут!
Ответить
TOMSON
1762948651
Этих Ротенбергов… Запутаться можно… Это который за Локо играл и чемпионом стал? Ну так поздравляю болельщиков. Человек он футбольный, а не как Цорн например… Лично я про него гадостей не знаю, про клуб и одноклубников он всегда уважительно, учитывая его фамилию вел он себя более чем прилично. На мой взгляд для Локо это на пользу пойдет.
Ответить
Freyd
1762949249
Скоро с клюшками бегать будут:))
Ответить
sold93
1762954332
помянем
Ответить
