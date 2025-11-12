Ротенберг возглавил «Локомотив»

«Локомотив» официально объявил о смене генерального директора. Вместо Владимира Леонченко назначен Борис Ротенберг.

«Сегодня совет директоров «Локомотива» официально объявляет о завершении работы Владимира Валерьевича Леонченко на посту генерального директора клуба.

Совет директоров «Локомотива» выражает признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело. Совет директоров клуба сообщает о принятом решении назначить Бориса Борисовича Ротенберга генеральным директором.

С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций «Локомотива».

Вместе сделаем «Локомотив» еще сильнее!» – заявили в «Локо».