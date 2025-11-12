Глушаков шуткой ответил на вопрос, кто должен возглавить «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, кто должен возглавить команду.
– Мы знаем, что он (Деян Станкович) был эмоциональным игроком. Но мне кажется, что когда тренер бегает по бровке, это перебор. Вроде и не молчун должен быть, но нотка какая‑то правильная должна присутствовать.
– Кто должен возглавить «Спартак»?
– Дайте Александру Мостовому шанс (смеется). Шучу.
- 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: «Матч ТВ»