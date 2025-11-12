Глушаков шуткой ответил на вопрос, кто должен возглавить «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, кто должен возглавить команду.

– Мы знаем, что он (Деян Станкович) был эмоциональным игроком. Но мне кажется, что когда тренер бегает по бровке, это перебор. Вроде и не молчун должен быть, но нотка какая‑то правильная должна присутствовать.

– Кто должен возглавить «Спартак»?

– Дайте Александру Мостовому шанс (смеется). Шучу.