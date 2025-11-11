55 главных талантов российского футбола

«Спорт-Экспресс» составил традиционный рейтинг главных талантов российского футбола. Лидером оказался зенитовец Вадим Шилов.

В топ-15 не оказалось ни одного спартаковца.

В качестве основания использовались мнения скаутов, детских тренеров, представителей ведущих академий.

«В этот раз в рейтинг вошли игроки 2006-2008 годов рождения – кто-то из них уже делает первые шаги во взрослом футболе, а кто-то только готовится к этому переходу.

Число 55 выбрано не случайно. Игроки распределены по 11 позициям на поле: пять голкиперов, пять нападающих, пять опорных полузащитников и так далее. Отдельно мы выделили десятку лучших – тех, кого эксперты считают главными надеждами российского футбола», – уточнили составители.