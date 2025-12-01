Семак высказался о тяжелой травме у игрока «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмой вингера команды Вадима Шилова.
– Неделю назад молодой игрок Вадим Шилов получил травму. Сейчас уже известно, на сколько он выбыл из состава?
– Выбыл надолго, повреждение крестообразной связки. Поэтому, конечно, пожелаем ему терпения и скорейшего восстановления.
– И не связано ли это с усталостью игроков? Он и в матчах сборных принимал участие, и в основном составе играл.
– Он практически не играл в основном составе. Сколько матчей он сыграл – ни одного полного, в основном выходил на замену. Поэтому вряд ли это имеет какое-то значение.
Тем более это не мышечное повреждение, а связок. Никто вам не скажет, почему у того или иного игрока повреждаются именно крестообразные связки: состояние усталости или какие-то другие причины. Пока еще никто не дошел до того, чтобы объяснить причины.
- В этом сезоне 17-летний Шилов провел 8 матчей за «Зенит», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Осенью он также сыграл в 6 встречах за сборную России U18, где отметился 5 голами и 3 передачами.