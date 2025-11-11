Введите ваш ник на сайте
Мостовой – о тренере РПЛ: «В Испании смеялись неделю»

Сегодня, 00:29
19

Александр Мостовой заявил, что главного тренера «Ростова» Джонатана Альбу высмеяли на родине.

«Когда я в Испании сказал, что Джонатан Альба в РПЛ работает главным тренером, они смеялись неделю.

Он видеооператором был, а сейчас главный тренер «Ростова». Как такое возможно?

При всем уважении, каким бы он хорошим человеком ни был, но люди по 30 лет в футбол играют, работают, а человек оператором всю жизнь был и стал тренером. Ну как это?

Никто про это не говорит, ведь он еще и в сборной видеооператор. Все молчат про это, зато когда его уберут из «Ростова», все начнут говорить, что не видели в нем никогда перспектив», – сказал Мостовой.

  • «Ростов» завершил первый круг РПЛ на 9-м месте с 18 очками в 15 турах.
  • Альба возглавил команду в феврале вместо Валерия Карпина.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Альба Джонатан Мостовой Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1762821782
Пока видеооператор справляется лучше, чем 7 тренеров, которые по 30 лет играли. Вот это бы он лучше испанцам рассказал, они бы там со смеху померли от того какие у нас футболисты по 30 лет играют, а потом тренируют, что видеооператор не хуже, чем они справляется.
Ответить
boris63
1762827215
Моуриньо тоже никогда в футбол не играл, а вот выиграл три раза лигу чемпионов с разными командами. У царька желч так и льётся из задницы,да ещё корона бошку натерла. Бедолага.
Ответить
evgevg13
1762832884
А кто то был футболистом. А вот тренером...
Ответить
TIMOTHY
1762840020
Над мостовым весь мир ржёт , над идиотом!!
Ответить
TIMOTHY
1762840062
Альба отличный человек, и не тронь его своим языком скотобаза
Ответить
acor94
1762840194
Оператор тренерует лучше тренеров сборной россии.
Ответить
власик
1762841148
Мостовой уже напрямую предлагает свои услуги ! Только он и нах... никому не нужен
Ответить
SLADE2019
1762841928
Тот случай, когда смех (если таковое имело место) весьма глупый. Человек (на мой взгляд) свою состоятельность, как тренер доказал. Остается пожелать ему удачи в тренерской деятельности. А ты, Мостовой, в данном случае ведешь себя, как нефутбольный человек. Не солидно.
Ответить
Riot Zero
1762846964
А над Мостовым и в России и в Испании смеются, потому что когда-то играл в футбол, получил лицензию тренера, а не тренирует, а всё завидует, брызжет желчью и 3,14здит языком. Но в Испании скорее всего смеялись не над Альбой, а над самим Мостовым, даже оператор отучился и стал тренировать, а Мостовой просто пшик.
Ответить
crf57
1762864609
Когда уже этот завистливый клоун Мостовой перестанет гадости говорить про состоявшихся людей! Сам то кроме болтовни ничего не умеет, и тренером никогда не станет. Такие жалкие людишки не нужны никому!
Ответить
