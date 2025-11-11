Мостовой – о тренере РПЛ: «В Испании смеялись неделю»

Александр Мостовой заявил, что главного тренера «Ростова» Джонатана Альбу высмеяли на родине.
«Когда я в Испании сказал, что Джонатан Альба в РПЛ работает главным тренером, они смеялись неделю.
Он видеооператором был, а сейчас главный тренер «Ростова». Как такое возможно?
При всем уважении, каким бы он хорошим человеком ни был, но люди по 30 лет в футбол играют, работают, а человек оператором всю жизнь был и стал тренером. Ну как это?
Никто про это не говорит, ведь он еще и в сборной видеооператор. Все молчат про это, зато когда его уберут из «Ростова», все начнут говорить, что не видели в нем никогда перспектив», – сказал Мостовой.
- «Ростов» завершил первый круг РПЛ на 9-м месте с 18 очками в 15 турах.
- Альба возглавил команду в феврале вместо Валерия Карпина.
Источник: «Советский спорт»