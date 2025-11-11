Черчесов назвал лучших игроков первого круга РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил, каких футболистов считает сильнейшими в чемпионате России-2025/26 по итогам 15 туров.

– Кто на ваш взгляд лучшие игроки в первом круге? Отмечают многих.

– Надо сказать, что тот же Батраков держит прошлогодний уровень. Бывает всплеск, а потом игрок гаснет, особенно молодых это касается.

Так что это уже не игрок, который выстрадал, а игрок, который держит уровень.

– Есть мнение, что если Батраков продолжит держать уровень, то следующим уедет в европейский чемпионат.

– Этого я не знаю. Чтобы куда‑то уехать должно быть его желание, желание клуба и, естественно, адрес, куда он должен уехать. Он внутренне должен быть готов к чему‑то.

Игрок он хороший. Это касается и Кисляка, который сделал прорыв в этом году. Есть ребята, которые себя проявляют. Тот же Агкацев подтверждает свой прошлогодний уровень. Сперцян уже более опытный футболист.

Во всех командах есть хорошие ребята. Раков, например, хоть его и притормозили травмы. Дмитриев в «Спартаке» освоил эту позицию. Всегда есть игроки, которые добавляют.

Самое главное, чтобы это было стабильно, а не всплесками. Тогда можно будет рассуждать о них как о состоявшихся футболистах.