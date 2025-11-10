Реакция Шалимова на ситуацию со Станковичем

Экс-главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов посоветовал главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу быть спокойнее.
«Я обвинять Станковича не могу. Вскипел, он сейчас на нервах в последнее время, это видно. Ему не понравилось, что спросили вопрос не по игре: какой состав, какие замены он сделал, как игра проходила. А спросили, что он кричал кому‑то. Он объяснил, что никому не кричал. Сложно.
Что в этой ситуации сказать: на нервах нужно быть спокойней. Это «Спартак» – большая команда. Станкович сам играл в «Интере», он что, не знает, какое давление вокруг больших клубов? Оно всегда будет, всегда будут провокации, и журналисты будут как раз искать эти вещи, потому что это интересно.
Надо каким‑то образом стараться держать удар. Я не обвиняю, но у него не в первый раз такие срывы. Он прям кипит, у него всe на нервах, хотя они выиграли матч. Так, на мой взгляд, с журналистами не надо разговаривать», – сказал Шалимова.
- После гостевого матча 15-го тур РПЛ с «Ахматом» (2:1) Станкович был недоволен вопросами журналиста «Матч ТВ» Адама Ахмадова и обвинил сотрудника канала в провокации.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ после первого круга с 25 очками.