Глава КДК рассказал, за что могут наказать Станковича

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие инциденты матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (1:2) будут в повестке заседания комитета.
«КДК РФС рассмотрит, что вместо главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич. Что касается инцидента во время флеш-интервью Станковича, то делегат не указал это в рапорте. Поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для рассмотрения данного вопроса», – сказал Григорьянц.
- После матча Станкович был недоволен вопросами журналиста «Матч ТВ» Адама Ахмадова и обвинил его в провокации.
- Серб возглавляет красно-белых с июня 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»