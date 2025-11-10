Глава КДК рассказал, за что могут наказать Станковича

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие инциденты матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (1:2) будут в повестке заседания комитета.

«КДК РФС рассмотрит, что вместо главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич. Что касается инцидента во время флеш-интервью Станковича, то делегат не указал это в рапорте. Поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для рассмотрения данного вопроса», – сказал Григорьянц.