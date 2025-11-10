Аршавин назвал условие, при котором Карпин может уйти из «Динамо»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

«Мне кажется, если бы не огромный авторитет Валерия Георгиевича Карпина, заработанный в последние годы в российском футболе… Если бы другая была фамилия, отчество и имя, думаю, что тренер, скорее, уже покинул бы пост тренера «Динамо» с таким результатом.

Я думаю, что еще два поражения и Карпин сам может попросить об отставке, все зависит от результата», – сказал Аршавин.