Аршавин назвал условие, при котором Карпин может уйти из «Динамо»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».
«Мне кажется, если бы не огромный авторитет Валерия Георгиевича Карпина, заработанный в последние годы в российском футболе… Если бы другая была фамилия, отчество и имя, думаю, что тренер, скорее, уже покинул бы пост тренера «Динамо» с таким результатом.
Я думаю, что еще два поражения и Карпин сам может попросить об отставке, все зависит от результата», – сказал Аршавин.
- «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ с 17 очками по итогам первого круга.
- Карпин возглавляет бело-голубых с июня.
Источник: «Матч ТВ»