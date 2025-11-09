Реакция Черчесова на поражение «Ахмата» от «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Спартака». Грозненцы уступили у себя дома со счетом 1:2 в 15-м туре РПЛ.

«Жалко, что проиграли. Действовали так, как планировали. В первом тайме отдали пространство, но не выпускали инициативу. Со «Спартаком» нельзя играть в открытый футбол. Не уверен, что у них вообще были моменты кроме голов. Мы сделали всe, что тренировали. Но это не фигурное катание – за исполнение и артистизм очков не начисляют», – сказал Черчесов.