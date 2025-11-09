Дзюбу назвали легендой российского футбола

Защитник «Акрона» Марат Бокоев высказался о значении нападающего команды Артема Дзюбы.

«Речь Дзюбы также повлияла на нас, на всех ребят, на всю команду. Дзюба – легенда российского футбола. Поэтому его слова все слушают и выполняют.

Все знают, что Артем силен в верховых единоборствах. И в последних двух матчах с «Ростовом» (1:0) и «Динамо» (2:1), в которых он не принял участие, мы стали меньше делать верховых забросов.

В прошедшем матче [с «Динамо»], к примеру, я их почти не помню у чужих ворот. Плюс Дзюба на стандартах нам помогает и у чужих ворот, и у своих», – сказал Бокоев.