Андронов отреагировал на кризис «Динамо» при Карпине цитатой из «Брата»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов оценил кризис «Динамо».
- В 15-м туре РПЛ москвичи уступили «Акрону» (1:2) дома.
- «Динамо» идет на 10-м месте.
- Следующий соперник – «Динамо Мх».
«Я, конечно, сочувствую динамовскому брату – но никак не возьму в толк одного.
Кто? И почему? Решил, что Карпин хороший тренер?!
На основании чего?
Решили? Ну терпите. Марцел Личка им был плох…
А вообще верна старая истина: бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе! Это уже Карпину…» – написал Андронов.
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова