Андронов отреагировал на кризис «Динамо» при Карпине цитатой из «Брата»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов оценил кризис «Динамо».

В 15-м туре РПЛ москвичи уступили «Акрону» (1:2) дома.

«Динамо» идет на 10-м месте.

Следующий соперник – «Динамо Мх».

«Я, конечно, сочувствую динамовскому брату – но никак не возьму в толк одного.

Кто? И почему? Решил, что Карпин хороший тренер?!

На основании чего?

Решили? Ну терпите. Марцел Личка им был плох…

А вообще верна старая истина: бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе! Это уже Карпину…» – написал Андронов.