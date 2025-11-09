Мостовой спрогнозировал исход матча «Ахмат» – «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак».

«Ахмат» был непонятен в начале сезона. Потом назначили Черчесова, сама команда нормальная, есть хорошие футболисты. Они по-любому будут в середине турнирной таблицы РПЛ. Надеюсь, что «Спартак» поднимется в таблице. Игра с «Локомотивом» показала, «Спартак» их просто вынес. Да, можно сказать, что это Кубок. Будет вдвойне интересно смотреть матч «Ахмат» – «Спартак», потому что есть подоплeка, есть Черчесов. Будет интрижка.

Потому что Черчесов тоже хотел в «Спартак» ещe раз прийти. Если выиграют – всe, если не выиграют – в принципе, ничего. Но «Спартак» с таким составом должен быть наверху таблицы РПЛ. У «Спартака» все игроки здоровы после матча в Кубке. Думаю, в один мяч «Спартак» выиграет у «Ахмата», может быть», – сказал Мостовой.