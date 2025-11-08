Тренер «Акрона» заявил, что Дзюба может его заменить

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о роли нападающего Артема Дзюбы в команде.

Дзюба пропустил матч 15-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

Это 2-й подряд пропущенный Артемом матч.

«Акрон» занимает 8-е место.

– Как здоровье у Дзюбы? Когда он сможет играть? Наверняка он помогает вам и за пределами поля?

– Его помощь команде всегда ощущается. Он рядом с нами, он истинный лидер. Он всегда может меня заменить за счет своих мотивационных моментов. Надеюсь, он в ближайшее время начнет тренироваться и будет готовиться к первому матчу после паузы.

У него нет серьeзных повреждений, но есть воспалительный процесс в области задней поверхности бедра. Просто некоторым футболистам надо давать больше времени на восстановление.