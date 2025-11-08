Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

Единственный гол забил Кирилл Глебов.

ЦСКА возглавил таблицу.

Следующий соперник – «Спартак» (22 ноября).

– Мы знали, что матч будет сложным, и он таким и получился. Мы лучше подготовились, чем к кубковой игре. За эти два дня мы поговорили, и я вижу, что команда на этот разговор правильно отреагировала. Это командная победа. Три очка очень важны для нас, никто не выигрывает случайным образом.

В первом тайме мы могли бы намного лучше выходить в атаку, но давление соперника не давало нам это сделать. Я пытаюсь донести до футболистов, что надо верить до конца, и они верили.

– Почему вы решили сыграть в два нападающих? Почему решили не ставить Вильягру?

– Нам нужен был вес впереди. Команда в кубковом матче имела малое присутствие в штрафной. Я хотел против пятерых защитников «Динамо» иметь четверых наших атакующих футболистов. Вильягра же не мог играть больше в атаку, приносить этот вес, поэтому выбор пал на двух нападающих в основном составе.