Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»

8 ноября, 19:23
3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

– Мы знали, что матч будет сложным, и он таким и получился. Мы лучше подготовились, чем к кубковой игре. За эти два дня мы поговорили, и я вижу, что команда на этот разговор правильно отреагировала. Это командная победа. Три очка очень важны для нас, никто не выигрывает случайным образом.

В первом тайме мы могли бы намного лучше выходить в атаку, но давление соперника не давало нам это сделать. Я пытаюсь донести до футболистов, что надо верить до конца, и они верили.

– Почему вы решили сыграть в два нападающих? Почему решили не ставить Вильягру?

– Нам нужен был вес впереди. Команда в кубковом матче имела малое присутствие в штрафной. Я хотел против пятерых защитников «Динамо» иметь четверых наших атакующих футболистов. Вильягра же не мог играть больше в атаку, приносить этот вес, поэтому выбор пал на двух нападающих в основном составе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Динамо Мх Челестини Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1762619797
...не говори ни чего, ни о чём! Просто, купи молодому мороженое - проставой будет...
Ответить
RUSARM
1762622618
Те двое нападающих,толку от них ноль!! Деревья не могут быть нападающими,вышел молодой и сделал результат,так что делай уже выводы тренер!!! Сколько можно наступать на одни и те же грабли!!
Ответить
boris63
1762642214
С победой Армейцев, но победа вымученная. Игра в двух нападающих, которых и нападающими назвать нельзя, это что то. Почему тренер редко выпускает Поповича непонятно, ведь вышел и сразу гол соорудил и игра стала злее со стороны Армейцев. Все лучше чем два рахита Мусаев и Алеррандро.
Ответить
