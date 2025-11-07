Введите ваш ник на сайте
  • Журавель сказал, как «Спартаку» нужно поступить со Станковичем

Журавель сказал, как «Спартаку» нужно поступить со Станковичем

7 ноября, 23:35
8

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил эмоциональное заявление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я готов к увольнению – очень устал и хочу к семье», – сказал серб после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) в четверг.

«Это, конечно, просьба об отставке. И похоже, это была заготовка. Деян проговорил свой спич слово в слово сначала во флеш-интервью, а потом и на прессухе.

Вижу по комментам, что Станковича поддерживают, а виноватыми в его взвинченном состоянии называют журналистов.

Хотя на самом деле, это клуб, нанявший его на работу, ведет поиск нового тренера, а журналисты просто сообщают инсайды, которых из «Спартака» утекает традиционно много.

И я не очень понимаю жалобы человека, который играл в Италии, видел величайшее давление, которое только бывает в мире, и вдруг раскис под давлением постов в телеге.

Просто предположите, что бы было в Италии, если бы вы возглавляли топ-клуб и шли с ним на шестом месте с минус 10 от лидера.

К сожалению, Станкович оказался не готов к такой работе – ни по смыслу, ни по эмоциям. Его просьбу об отставке нужно срочно удовлетворить. Чтобы не продолжать взаимное мучение», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
Генич прокомментировал наезд Станковича на журналиста 7
Карпин отреагировал на стычку Станковича с журналистом
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Юбиляр
1762548249
Не зря нашу страну называли "Страна советов" !))...
Ответить
Cleaner
1762549247
Все журналюги ЗНАЮТ, как поступить со Станковичем. Ну да языком трепать - не мешки ворочать...
Ответить
timon2401
1762549632
Хотел бы уехать, ссылаясь на всё то, что он говорит, взял бы да и уехал… Но «неустойка», видимо, больше для него значит, чем «скука по жене и дочке».. А так это отмазы после очередной игры(((( И уважения к Деяну это не добавляет.
Ответить
Боцман59rus
1762552405
_ это с какого перепуга, журавлёв считает себя журналистом? ...по мне так он является представителем самой древней профессии, с голубым оттенком
Ответить
aaaaahhhh
1762552900
этого то недотёпу кто спрашивал, Тоже мне журналист нашелся....
Ответить
SLADE2019
1762579734
Да надо конечно его увольнять. Это первое, что может в голову прийти любому адеквату. Но, затем возникает второй вопрос, а кто будет преемником. И здесь, наблюдая за тем, что вытворяет Кахигао, не по себе еще больше становится. И начинаешь думать, а может пусть еще поработает? Тем более игроков то под него набрали. Я о том, а не будет ли хуже после его ухода?
Ответить
Странник 09
1762584982
Ну журналисты должны подавать читателю правду, а не слухи, которые не соответствуют истине. Так можно и военный конфликт создать не разобравшись. Не пора закон создать, чтобы журналюги несли ответственность за свои слова
Ответить
subbotaspartak
1762585822
НаЖУРчал ЖУРналист ЖУРавель...аЖУР...
Ответить
