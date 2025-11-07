Журавель сказал, как «Спартаку» нужно поступить со Станковичем

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил эмоциональное заявление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я готов к увольнению – очень устал и хочу к семье», – сказал серб после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) в четверг.

«Это, конечно, просьба об отставке. И похоже, это была заготовка. Деян проговорил свой спич слово в слово сначала во флеш-интервью, а потом и на прессухе.

Вижу по комментам, что Станковича поддерживают, а виноватыми в его взвинченном состоянии называют журналистов.

Хотя на самом деле, это клуб, нанявший его на работу, ведет поиск нового тренера, а журналисты просто сообщают инсайды, которых из «Спартака» утекает традиционно много.

И я не очень понимаю жалобы человека, который играл в Италии, видел величайшее давление, которое только бывает в мире, и вдруг раскис под давлением постов в телеге.

Просто предположите, что бы было в Италии, если бы вы возглавляли топ-клуб и шли с ним на шестом месте с минус 10 от лидера.

К сожалению, Станкович оказался не готов к такой работе – ни по смыслу, ни по эмоциям. Его просьбу об отставке нужно срочно удовлетворить. Чтобы не продолжать взаимное мучение», – написал Журавель в своем телеграм-канале.