Бубнов оценил шансы «Крыльев» «зацепить ничейку» в матче с «Зенитом»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о шансах «Крыльев Советов» в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Если «Крылья» не забьют, точно проиграют, и минимум в два мяча могут проиграть. Если они забьют, то у них появятся шансы. Весь вопрос, когда они забьют. Если в начале забьют, то «Зенит» только ещe больше разозлится, и всe. Им уже более сильные команды забивали, а они потом выигрывали.
Я тоже не представляю, как они будут забивать. Поэтому по большому счeту у них зацепить ничейку – я не представляю, что они могут выиграть, – процентов 10, если не меньше», – сказал Бубнов.
- Игра пройдет в Самаре 9 ноября и начнется в 13:00 мск.
- «Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ с 13 очками после 14 туров. «Зенит» идет 3-м с 29 баллами.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»