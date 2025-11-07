Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов оценил шансы «Крыльев» «зацепить ничейку» в матче с «Зенитом»

Бубнов оценил шансы «Крыльев» «зацепить ничейку» в матче с «Зенитом»

7 ноября, 12:04
4

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о шансах «Крыльев Советов» в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Если «Крылья» не забьют, точно проиграют, и минимум в два мяча могут проиграть. Если они забьют, то у них появятся шансы. Весь вопрос, когда они забьют. Если в начале забьют, то «Зенит» только ещe больше разозлится, и всe. Им уже более сильные команды забивали, а они потом выигрывали.

Я тоже не представляю, как они будут забивать. Поэтому по большому счeту у них зацепить ничейку – я не представляю, что они могут выиграть, – процентов 10, если не меньше», – сказал Бубнов.

  • Игра пройдет в Самаре 9 ноября и начнется в 13:00 мск.
  • «Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ с 13 очками после 14 туров. «Зенит» идет 3-м с 29 баллами.

Еще по теме:
Символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак» 3
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Бубнов Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1762506964
ЗПРФ....
Ответить
Литейный 4 (returned)
1762507941
Им может помочь зацепиться за ничью вспаханное картофельное поле, если допустит его комиссия. Гыгыгы
Ответить
evgevg13
1762510690
Если да- то может быть нет, если нет- то может быть да. Хоть не представляю, как может быть нет на да. В этом весь Бубнов...
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
35
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
10
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
35
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»
13:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 