Бубнов оценил шансы «Крыльев» «зацепить ничейку» в матче с «Зенитом»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о шансах «Крыльев Советов» в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Если «Крылья» не забьют, точно проиграют, и минимум в два мяча могут проиграть. Если они забьют, то у них появятся шансы. Весь вопрос, когда они забьют. Если в начале забьют, то «Зенит» только ещe больше разозлится, и всe. Им уже более сильные команды забивали, а они потом выигрывали.

Я тоже не представляю, как они будут забивать. Поэтому по большому счeту у них зацепить ничейку – я не представляю, что они могут выиграть, – процентов 10, если не меньше», – сказал Бубнов.