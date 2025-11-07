ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего тренера года

ФИФА объявил список номинантов премии The Best на звание лучшего тренера года в мужской команде. В него вошли:

Победитель будет определен по итогам голосования среди капитанов и тренеров национальных сборных, журналистов и болельщиков.

Голосование болельщиков на сайте ФИФА пройдет до 28 ноября.

В прошлом сезоне обладателем премии стал Карло Анчелотти.