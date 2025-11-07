ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего тренера года

ФИФА объявил список номинантов премии The Best на звание лучшего тренера года в мужской команде. В него вошли:
- Хавьер Агирре (сборная Мексики);
- Микель Артета («Арсенал»);
- Луис Энрике («ПСЖ»);
- Ханс-Дитер Флик («Барселона»);
- Энцо Мареска («Челси»);
- Роберто Мартинес (сборная Португалии);
- Арне Слот («Ливерпуль»).
Победитель будет определен по итогам голосования среди капитанов и тренеров национальных сборных, журналистов и болельщиков.
Голосование болельщиков на сайте ФИФА пройдет до 28 ноября.
В прошлом сезоне обладателем премии стал Карло Анчелотти.
Источник: официальный сайт ФИФА