Канчельскис назвал топ-клуб РПЛ, который сможет усилить Дзюба

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Не исключаю, что до завершения карьеры у Дзюбы еще будет шанс побороться за титул РПЛ. Понятное дело, что не с «Акроном». Но если он перейдет в топ-клуб на роль запасного, то такой вариант возможен.

Тот же «Краснодар» Артем может усилить. Дзюба – хороший вариант для подмены Кордобы. Сейчас Артем играет как основной нападающий, а 2-3 года еще спокойно может провести в статусе запасного, принося пользу команде», – сказал Канчельскис.