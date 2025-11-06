Аршавин отреагировал на попытку похищения Мостового

Андрей Аршавин дал комментарий по поводу того, что вингера «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге.

Инцидент произошел 23 октября.

Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

«С ним это не обсуждал. Я удивлен, что такое произошло в 2025 году в XXI веке в городе Санкт-Петербург, потому что мне кажется, что наш город достаточно безопасен.

Во времена игровой карьеры было ли подобное? У меня не было ничего похожего», – сказал Аршавин.