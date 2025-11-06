Введите ваш ник на сайте
Аршавин отреагировал на попытку похищения Мостового

Вчера, 23:23
4

Андрей Аршавин дал комментарий по поводу того, что вингера «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге.

  • Инцидент произошел 23 октября.
  • Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.
  • Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

«С ним это не обсуждал. Я удивлен, что такое произошло в 2025 году в XXI веке в городе Санкт-Петербург, потому что мне кажется, что наш город достаточно безопасен.

Во времена игровой карьеры было ли подобное? У меня не было ничего похожего», – сказал Аршавин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Мостовой Андрей
bes 2
1762461884
У меня не было ничего похожего\\\\\\\ "Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были ? .. Нет, пока еще ни одного не было .. Будут..! )))
Ответить
рылы
1762461912
сейчас времена такие, что если ты большой криптоинвестор (коим и является мостовой) - то на тебя открывают охоту. что менты, что бандиты. и при помощи утюга пытаются выведать пароль от кошелька. такое и в москве происходит.
Ответить
Юбиляр
1762462055
Большинство боевиков и детективов почему-то именно про Питер - с чего бы это ?)...
Ответить
