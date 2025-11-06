Карпин объяснил замену Осипенко в перерыве матча с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин сообщил о травме Максима Осипенко.

Защитник не вышел на 2-й тайм матча с «Зенитом».

Его заменил Даниил Фомин.

Динамовцы выиграли со счетом 3:1 первый четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Что случилось с Маухубом и Осипенко?

– Это больше всего заботит и напрягает после игры. У Маухуба травма плеча – непонятно, на сколько он выбыл. У Осипенко сотрясение из‑за стыка.

Через два дня игра с «Акроном» в РПЛ, это прилично напрягает И так у нас не все хорошо с обоймой, а сейчас еще, возможно, выпадут [игроки].