Челестини прокомментировал кубковое поражение ЦСКА от «Динамо Мх»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги проигранного матча с «Динамо Мх».
- Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Армейцы потерпели гостевое поражение со счетом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти в конце 1-го тайма.
- Ответная встреча пройдет 26 ноября на «ВЭБ Арене».
«Мы за 95 минут не ударили по воротам. Мы не провели матч на хорошем уровне с точки зрения техники, тактики и физики. Сегодня мы заслужили проиграть с 1‑й по 95‑ю минуту.
Сейчас нам необходимо перевернуть игру. У многих игроков была возможность продемонстрировать, что они могут конкурировать за стартовый состав.
Сегодня для нас был тяжелый матч. Нужно проанализировать со спокойной головой и принять лучшие решения для ответной игры», – сказал Челестини.
