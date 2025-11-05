Челестини прокомментировал кубковое поражение ЦСКА от «Динамо Мх»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги проигранного матча с «Динамо Мх».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы потерпели гостевое поражение со счетом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти в конце 1-го тайма.

Ответная встреча пройдет 26 ноября на «ВЭБ Арене».

«Мы за 95 минут не ударили по воротам. Мы не провели матч на хорошем уровне с точки зрения техники, тактики и физики. Сегодня мы заслужили проиграть с 1‑й по 95‑ю минуту.

Сейчас нам необходимо перевернуть игру. У многих игроков была возможность продемонстрировать, что они могут конкурировать за стартовый состав.

Сегодня для нас был тяжелый матч. Нужно проанализировать со спокойной головой и принять лучшие решения для ответной игры», – сказал Челестини.