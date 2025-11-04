Радимов жестко прошелся по игре «Спартака» против «Краснодара»: «Деградация продолжается»

Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» по итогам матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Столичная команда проиграла 1:2.

Москвичи идут на 6-м месте в чемпионате с 10-очковым отставанием от лидера.

«Краснодар» был на голову сильнее. А по «Спартаку» возникло такое ощущение, что деградация продолжается.

Ну какой в четверке Дмитриев защитник? Я понимаю, против «Оренбурга», Самары, где атаковать надо, да, еще можно такое представить… Но не с «Краснодаром»!

Дальше – «Краснодар» совершенно спокойно понял, что справа играет Денисов, и Оласа там творил на бровке что хотел. И гол оттуда забили.

Еще важный и показательный момент – когда Барко отдал чужому, четыре человека побежали спасать ворота, а Барко стоял и наблюдал за этим.

Он бы, может, и не успел туда, но когда такие моменты происходят, и игрок не пытается даже бежать, то это что-то неладное происходит в коллективе.

При этом я читаю, что Барко предложили новый трехлетний контракт! Хотя после продления соглашения со Станковичем после четвертого места чему тут удивляться», – сказал Радимов.