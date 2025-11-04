Введите ваш ник на сайте
  • Радимов жестко прошелся по игре «Спартака» против «Краснодара»: «Деградация продолжается»

Радимов жестко прошелся по игре «Спартака» против «Краснодара»: «Деградация продолжается»

Вчера, 17:02
7

Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» по итогам матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

  • Столичная команда проиграла 1:2.
  • Москвичи идут на 6-м месте в чемпионате с 10-очковым отставанием от лидера.

«Краснодар» был на голову сильнее. А по «Спартаку» возникло такое ощущение, что деградация продолжается.

Ну какой в четверке Дмитриев защитник? Я понимаю, против «Оренбурга», Самары, где атаковать надо, да, еще можно такое представить… Но не с «Краснодаром»!

Дальше – «Краснодар» совершенно спокойно понял, что справа играет Денисов, и Оласа там творил на бровке что хотел. И гол оттуда забили.

Еще важный и показательный момент – когда Барко отдал чужому, четыре человека побежали спасать ворота, а Барко стоял и наблюдал за этим.

Он бы, может, и не успел туда, но когда такие моменты происходят, и игрок не пытается даже бежать, то это что-то неладное происходит в коллективе.

При этом я читаю, что Барко предложили новый трехлетний контракт! Хотя после продления соглашения со Станковичем после четвертого места чему тут удивляться», – сказал Радимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Радимов Владислав
Комментарии (7)
Andrering87
1762265361
У радимова вся карьера деградация... То что Спартак плох был и без него ясно...
Ответить
FROLL007
1762268381
Все теперь знают, что срамтак - судейский антинародный позор России. Гыгыгы
Ответить
Skull_Boy
1762268611
Главное что ЗПРФ бегает, как тупое стадо баранов, а это называется атакующий футбол Семака, а не деградация
Ответить
NewLife
1762269604
"такое ощущение, что деградация продолжается" Если говорить о деградацию, то налицо деградация твоих умственных способностей, которыми ты и так не блистал. Какого х. ты наплел с три короба про Барко и Дмитриева. Они хорошо играют и в отличии от твоих блекло радужных никогда не симулируют предсмертные конвульсии. "«Краснодар» был на голову сильнее." Как и Акрон против помойки, скажи спасибо зюбе, что не забил 11м и позволил синиту отскочить. Отвали от Спартака, пиши о чесоточных.
Ответить
Айболид
1762274143
задымило у крючкохвостых )
Ответить
Good_win_ФКСМ
1762278411
деградация у тебя, Буланов-алкаш.... уже давно
Ответить
