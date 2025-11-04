Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Итоги октябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: Боров мясной победил с убедительным отрывом

Итоги октябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: Боров мясной победил с убедительным отрывом

Вчера, 08:39
37

Начало месяца – время приятностей. Мы вновь с удовольствием чествуем победителей «Конкурса прогнозов», которые лучше других провели октябрь и были точны в своих предсказаниях.

Триумфатор сезона набрал более полумиллиона очков – результат лучше, чем у победителя сентября. Отрыв от второго места получился почти 150 тысяч. Безоговорочная победа Борова мясного.

Второй месяц подряд в топ-5 попало Рыло свина. В течение двух сезонов участник набрал примерно равное количество баллов. Стабильность.

Полностью пятерка лучших выглядит так. Все – давние участники «Конкурса».

1. Боров мясной – 517 669 баллов.

2. Литейный 4 (returned) – 373 821.

3. Ziklop – 366 523.

4. Рыло свина – 324 778.

5. Icemennn – 307 036.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Борова до 1000 для Icemennn.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к ноябрьскому сезону. В нем будет все: еврокубки, чемпионаты, сборные, любимые утренние азиатские турниры:) Красота! Ждем жаркую борьбу между участниками.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (37)
Povedkin
1762236730
попало Рыло свина...Ой попало.
Ответить
Abbey Road
1762237859
итоги будут, когда уберете провокатора с сайта или это вам нравится
Ответить
boris63
1762238222
Главное что бы в новом сезоне было меньше косяков, или вообще небыло. Удачи! Поздравляю участника под ником Друг, сбылась мечта попасть в десятку. У меня не вышло.
Ответить
insider_retro
1762246883
Нагрыз четверть лимона... Попал в десятку... Но... Скучно, без огонька и куража... Цифры и случай...
Ответить
BarStep
1762259500
Боров мясной, мои поздравления!!! Литейный 4 (returned), Ziklop, Рыло свина и Icemennn – супер молодцы тож!!
Ответить
zigbert
1762267099
Боров мясной с победой! Отличный результат.
Ответить
рылы
1762273534
лучше разбаньте января, который набрал миллион. а то вы в один день объявили, что он побил все рекорды - и тут же забанили навсегда. такой бред. уж за один этот рекорд он заслужил разбана, а дальше уже на ваше усмотрение.
Ответить
FWSPM
1762276325
и здесь Спартак гаспрем уделал ну что ты будешь с ними делать
Ответить
