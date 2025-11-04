Итоги октябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: Боров мясной победил с убедительным отрывом

Начало месяца – время приятностей. Мы вновь с удовольствием чествуем победителей «Конкурса прогнозов», которые лучше других провели октябрь и были точны в своих предсказаниях.

Триумфатор сезона набрал более полумиллиона очков – результат лучше, чем у победителя сентября. Отрыв от второго места получился почти 150 тысяч. Безоговорочная победа Борова мясного.

Второй месяц подряд в топ-5 попало Рыло свина. В течение двух сезонов участник набрал примерно равное количество баллов. Стабильность.

Полностью пятерка лучших выглядит так. Все – давние участники «Конкурса».

1. Боров мясной – 517 669 баллов.

2. Литейный 4 (returned) – 373 821.

3. Ziklop – 366 523.

4. Рыло свина – 324 778.

5. Icemennn – 307 036.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Борова до 1000 для Icemennn.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к ноябрьскому сезону. В нем будет все: еврокубки, чемпионаты, сборные, любимые утренние азиатские турниры:) Красота! Ждем жаркую борьбу между участниками.

Спасибо за внимание.