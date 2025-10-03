Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!

Сегодня, 14:11
1

Каждый месяц мы на «Бомбардире» начинаем с теплых поздравлений. Поздравлений лучшим участникам нашего «Конкурса прогнозов». Сегодня чествуем победителей сентября.

Если по итогам августа победитель набрал более миллиона баллов, то сейчас ситуация скромнее. Лидер не добрался даже до 400 тысяч. Такое бывает: месяц на месяц не приходится.

С уважением констатируем, что второй раз подряд за несколько месяцев лучшим стал участник Пипка. Как и в марте, он финишировал первым.

Полностью пятерка лучших выглядит так. Все – давние участники «Конкурса».

1. Пипка – 390 704 балла.

2. Рыло свина – 368 692.

3. Avengеr – 329 267.

4. bashnat013 – 217 478.

5. ПалкоВводецъ007 – 189 591.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Пипка до 1000 для ПалкоВводецъ007.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к октябрьскому сезону. В нем будет все: еврокубки, чемпионаты, сборные, любимые утренние азиатские турниры:) Красота! Ждем жаркую борьбу между участниками.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
insider_retro
1759493640
Нынче финиш обошёлся без запредельных цифр... Тем, кто на пьедестале, - почёт и уважение... Там всегда слышен звон стальных бубенцов... У остальных есть возможность повторить проверенное или подкорректировать предстоящее... Или просто, - забить :) Всем успехов и удачи!
  • Читайте нас: 