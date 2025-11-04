Введите ваш ник на сайте
Глушаков сказал, верит ли он в Станковича

Вчера, 00:36
2

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о перспективах главного тренера московской команды Деяна Станковича.

– Способен ли «Спартак» вернуться к тому, что было прошлой осенью при Станковиче?

– Вряд ли. Не один раз давали ему шанс. И ему сейчас тяжело психологически, он в яме. И ребята понимают, что все нарушено.

Я не верю. Какое‑то время еще верил, что может что‑то наладиться, но сейчас смотрю, что команда без управления как будто.

Кипиш какой-то, тренер бегает и кричит на бровке. Все это пыль в глаза, а результат – видно по ребятам.

– Доработает ли он до зимы?

– Логики менять его сейчас нет. Там уже будут и сборы, и игроков докупят. Может, новый тренерский штаб будет выстраивать тренировочный процесс на весеннюю часть чемпионата.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
  • Команда отстала от лидера чемпионата на 10 очков.
  • У Станковича контракт до 2027 года.

Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно» 3
Глушаков сказал, какого игрока не хватает «Спартаку» 5
Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много» 12
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Станкович Деян
Комментарии (2)
ПалкоВводецъ007
1762238318
Помним, помним! Глушаков: -"Ненавижу Спартак"!!!! Гыгыгы
Ответить
VVM1964
1762242948
Думаю зимой сменят однозначно - улучшить ситуацию Станкович вряд-ли сможет ( главное что-бы хоть здесь удержались и сильно в отрыв не свалились ) - впереди серьезные соперники( для нас сейчас слабых нет ) и откровенно проходных матчей не будет !!!
Ответить
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
2
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
2
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов
15:00
2
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
14:48
6
