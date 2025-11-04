Глушаков сказал, верит ли он в Станковича

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о перспективах главного тренера московской команды Деяна Станковича.

– Способен ли «Спартак» вернуться к тому, что было прошлой осенью при Станковиче?

– Вряд ли. Не один раз давали ему шанс. И ему сейчас тяжело психологически, он в яме. И ребята понимают, что все нарушено.

Я не верю. Какое‑то время еще верил, что может что‑то наладиться, но сейчас смотрю, что команда без управления как будто.

Кипиш какой-то, тренер бегает и кричит на бровке. Все это пыль в глаза, а результат – видно по ребятам.

– Доработает ли он до зимы?

– Логики менять его сейчас нет. Там уже будут и сборы, и игроков докупят. Может, новый тренерский штаб будет выстраивать тренировочный процесс на весеннюю часть чемпионата.