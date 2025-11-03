Гурцкая сказал, какие кадровые решения спасут «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» нуждается в двух срочных изменениях.
– Если «Динамо» все поставит на Карпина, то следующим будет увольнение Бувача. После этого станет понятно, что все управление перешло в одни руки.
– Вам не кажется, что прежняя вертикаль уже утеряна?
– Еще нет. Я надеюсь, что Гафина вернут, даже с Карпиным. Если сейчас это не произойдет, то «Динамо» попадет в смуту, из которой будет выходить два года.
– Как вы представляете возвращение Гафина при Карпине?
– Никакого конфликта между ними не было. Я считаю, что Гафин прав: его предали, когда уволили и не дослушали. То, что выбрали его уход – это ошибка.
– Ваш идеальный мир?
– Уволить Карпина и вернуть Гафина.
– Но под Карпина были сделаны большие вложения.
– На 10 миллионов. Считайте, что один трансфер неудачный.
- «Динамо» набрало 17 очков в 14 турах РПЛ: 4 победы, 5 ничьих, 5 поражений.
- Команда занимает 8-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидера чемпионата – 15 баллов.