Гурцкая сказал, какие кадровые решения спасут «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» нуждается в двух срочных изменениях.

– Если «Динамо» все поставит на Карпина, то следующим будет увольнение Бувача. После этого станет понятно, что все управление перешло в одни руки.

– Вам не кажется, что прежняя вертикаль уже утеряна?

– Еще нет. Я надеюсь, что Гафина вернут, даже с Карпиным. Если сейчас это не произойдет, то «Динамо» попадет в смуту, из которой будет выходить два года.

– Как вы представляете возвращение Гафина при Карпине?

– Никакого конфликта между ними не было. Я считаю, что Гафин прав: его предали, когда уволили и не дослушали. То, что выбрали его уход – это ошибка.

– Ваш идеальный мир?

– Уволить Карпина и вернуть Гафина.

– Но под Карпина были сделаны большие вложения.

– На 10 миллионов. Считайте, что один трансфер неудачный.