«Зенит» существенно поднял ценник на Жерсона

Изменилась стоимость полузащитника «Зенита» Жерсона.

Теперь россияне готовы обсуждать только предложения по игроку стоимостью не менее 40 миллионов евро, сообщил в соцсети инсайдер Бруно Андраде.

Такая ситуация отпугнула бразильские клубы, которые планировали зимой вернуть Жерсона на родину.