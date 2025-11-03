Введите ваш ник на сайте
«Зенит» существенно поднял ценник на Жерсона

Сегодня, 17:50
4

Изменилась стоимость полузащитника «Зенита» Жерсона.

Теперь россияне готовы обсуждать только предложения по игроку стоимостью не менее 40 миллионов евро, сообщил в соцсети инсайдер Бруно Андраде.

Такая ситуация отпугнула бразильские клубы, которые планировали зимой вернуть Жерсона на родину.

  • «Зенит» купил Жерсона у «Фламенго» летом за 25 миллионов евро.
  • Он пропустил 2 месяца (по официальной версии) из-за травмы, но СМИ писали о желании хавбека уйти из «Зенита».
  • В сезоне РПЛ у Жерсона 9 матчей без результативных действий.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон
