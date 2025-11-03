Мостовой оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»

Бывший спартаковец Александр Мостовой не против назначения в «Спартак» главного тренера «Целе» Альберта Риеры.

«Конечно, я помню Риеру, мы и играли друг против друга. Он сейчас работает в Словении. Уровень чемпионата Словении? Это не может быть помехой. У нас работают главными тренерами те, кто в футбол не играли, а они главные. Риера поиграл в «Мальорке», «Ливерпуле», сборной Испании.

Наверное, ведутся с ним переговоры, что-то ищут. Если его возьмут, то было бы неплохо, если у него в помощниках был бы Александр Мостовой. Я бы пошeл в его штаб. Почему бы и нет? В «Спартак» я был всегда пошeл», – сказал Мостовой.