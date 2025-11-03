Станкович объяснил свою карточку в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о своей желтой карточке в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

В поле судил петербуржец Кирилл Левников.

«Спартак» остался в РПЛ 6-м.

Следующий соперник по чемпионату – «Ахмат» (9 ноября).

«В первом тайме был момент, когда Кристофер Мартинс мог убегать – там было открытое пространство, но соперник его остановил. На мой взгляд, это очевидный фол и желтая карточка.

Считаю, что фол против Мартинса был очевидный. Я получил карточку за свои эмоции, после этого успокоился – уже не имело смысла что-то доказывать...» – сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».