Тедеев – о победе над «Ростовом»: «Акрон» бился в том числе за Дзюбу»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

Нападающий Артем Дзюба пропускал встречу из-за травмы.

«Акрон» занимает 10-е место.

В следующем туре тольяттинцы сыграют на выезде против «Динамо» (8 ноября).

– Команда впервые в этом чемпионате сыграла без Дзюбы. Меняли структуру игры?

– С ним команда ментально на поле другая. Игроки бились в том числе и за него. Он играл во всех матчах чемпионата по 90 минут. Было сложно, но мы особо ничего не меняли.