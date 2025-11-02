Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Не играли, а возили по полю тачку с навозом, кровь из глаз»: Кытманов – о «Динамо» при Карпине

«Не играли, а возили по полю тачку с навозом, кровь из глаз»: Кытманов – о «Динамо» при Карпине

Вчера, 09:42
3

Комментатор «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Игорь Кытманов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0).

  • Более получаса «Динамо» провело в большинстве.
  • Москвичи занимают 8-е место в РПЛ.
  • Команда без трофеев с 1995 года.

«Весь второй тайм с «Рубином» «Динамо» не играло, а возило по полю тачку с навозом. Те моменты, та игра, которая была в начале, так и остались в тайме первом. Полчаса мучались в большинстве. Это какой-то ужас. В этой игре мы увидели только бестолковые переступы Скопинцева и бездумные подачи.

Позвали тренера, чтобы игра стала сбалансированной. Вот так вот. Сбалансировались. Осипенко, Глебов, Зайнутдинов. Притащил своих игроков. Трансферы есть, возможности есть. Гафина уже нет, всe для тебя. Ну и? Команда превратилась в середняка. Игроки деградируют. Гладышев затух, Окишор не прогрессирует. Рубенс становится хламарeм. Бителло не понимает, как играть в этой команде. Бителло, когда-то один из самых ярких игроков чемпионата! Тюкавин – всe невпопад, Сергеев, такое ощущение, что играет в ФНЛ. Про вратарей (Лунeва, Лещука) вообще помолчу. Расулов ещe не успел превратиться в пыль. Поиграет, успеет.

Я изначально всегда был против ухода Карпина, но на это уже невозможно смотреть. Кровь из глаз. Не верю, что после зимы увидим другую команду, и другие результаты. Нет, они, может, и будут другими. Ещe хуже. А когда исправлять, некогда, сейчас в сборную укатит, с индейцами играть. Потом всe по новой. Хотя, хочется, конечно, верить в лучшее», – написал Кытманов.

Источник: телеграм-канал Игоря Кытманова
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
