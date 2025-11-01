Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ташуев раскрыл клуб топ-лиги Европы, который мог возглавить

Ташуев раскрыл клуб топ-лиги Европы, который мог возглавить

1 ноября, 18:15

Бывший тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев сообщил, что мог возглавить «Нант».

– Вы как тренер хотели бы поработать в Европе?

– Мне кажется, я туда уже не успеваю. Европа сейчас закрыта, кто нас туда пригласит? Раньше были амбиции, разные намерения. Лет девять назад был «Нант» из Франции, мне звонили агенты, приглашали туда устроиться.

Но это все слова. Был разговор о намерениях. Но тогда президент клуба сказал, что его не поймут, если он возьмет тренера из России. В итоге пришел Серджиу Консесау, который поднял команду.

  • Ташуев в мае покинул «Ахмат».
  • Тренер открыт для предложений.
  • Ташуев за пределами России тренировал в Беларуси и Украине.

Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Нант Ташуев Сергей
