Ташуев: «Все тренеры готовы возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факел» Сергей Ташуев считает, что все тренеры готовы возглавить «Спартак».
– Есть ли потолок у ваших амбиций, или вы готовы возглавить любой клуб?
– Сложный вопрос. Надо сопоставлять факторы личные, семейные. Девчонки у меня еще дети: одна закончила магистратуру, а вторая поступила в лицей Высшей школы экономики – а это 15 лет. Их же надо еще кормить и поить. Об этом тоже думаешь.
Вторая сторона медали – амбиции. Хочется работать не «спасателем», как многие говорят. Хочется спасти и дальше работать. Так что все индивидуально.
– Вы готовы возглавить топ-клуб вроде «Спартака»?
– Спросите у Пятибратова, Черчесова и других… Все готовы возглавить «Спартак».
- С июня 2024 года «Спартак» возглавляет Деян Станкович.
- 66-летний Ташуев работал главным тренером в 17 клубах.
Источник: «РБ Спорт»