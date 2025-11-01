Семин объяснил, почему не будет называть кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин высказался о перспективах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в клубе.

– Может ли матч с «Краснодаром» стать ключевым и определяющим для Станковича в «Спартаке»?

– Это кто обсуждает? Это обсуждают заинтересованные люди, которые хотят поменять Станковича. Когда тренера меняют, само собой, приходится ставить другого. Это знают только сам тренер и руководство «Спартака», а остальные лишь обсуждают.

Не вижу смысла об этом говорить. Турнирная таблица РПЛ всe решит. Выиграют и будет положительный результат, значит, продолжит работу дальше. А обсуждать даже не вижу смысла, особенно фамилии называть – это поддерживать чьи-то интересы.